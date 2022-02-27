ЦБ сообщил о готовности финансовой системы к работе в любой ситуации

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В ЦБ заверили, что располагают необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания стабильности всего финансового сектора, так что банки будут непрерывно получать наличную и безналичную ликвидность в рублях



Российская банковская система имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации, заявил ЦБ после появления сообщений о предстоящем отключении попавших ряда российских банков от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.



«Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально. Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ особо отметили, что все средства клиентов на счетах в банках остаются доступными, а сам Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания стабильности всего финансового сектора и будет «непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях».



О том, что ЕС, США и Канада договорились отключить часть российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, эта мера станет «эффективным способом блокировки российского экспорта и импорта» и предотвратит работу банков «на глобальном уровне», пишет РБК.



Председатель Еврокомиссии объявила также о других санкциях против России, в том числе «парализации активов» ЦБ, которая «сделает невозможной реализацию этих активов». Названий банков, которые ждет отключение от SWIFT, фон дер Ляйен не сообщила. Однако в сообщении на сайте правительства Германии говорится, что эта судьба ждет банки, которые уже попали под санкции: «Все российские банки, которые уже под санкциями международного сообщества и, при необходимости, другие российские банки будут исключены из системы международных платежных услуг SWIFT».



Сама SWIFT сообщила, что сейчас обсуждает с властями европейских стран, против каких именно финансовых учреждений будут введены меры.



В свою очередь в администрации президента США заявили, что после новых санкций Запада российскую банковскую систему ждет «свободное падение».



Предложения об отключении России от SWIFT звучали и ранее, а российские власти не раз заявляли, что страна к такому варианту готова. В 2021 году замглавы российского МИДа Александр Панкин говорил, что Россия может осуществлять межбанковские платежи с помощью других систем в случае отключения SWIFT. «От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать [другие системы]», — сказал Панкин.



