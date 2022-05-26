ЦБ снизил ключевую ставку до 11%

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Банк России на внеочередном заседании совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 3 п. п. - до 11% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б. п., до 11,00% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - указывает ЦБ.

Банк России указал, что допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Годовая инфляция в РФ в апреле достигла 17,8%, на 20 мая замедлилась до 17,5%, пишет ТАСС.