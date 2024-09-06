ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года

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Центробанк (ЦБ РФ) РФ продлил на полгода, до 9 марта 2025 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора 6 сентября.

Отмечается, что ограничения сохраняются в связи с действующими антироссийскими санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

«Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность», — уточняется в сообщении.

В ЦБ добавили, что остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. При этом выплачиваемая сумма денег не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по курсу ЦБ РФ для средств, которые были размещены на счете до 9 сентября 2022 года. Деньги, оставленные на счете после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

Кроме того. Для кредитных организаций продлен на шесть месяцев запрет взимать с клиентов комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов, пишут "Известия".