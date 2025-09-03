Я нашел ошибку
Подросткам хотят запретить делать татуировки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
На Волга в Самаре утонул мужчина
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Таврический"

3 сентября 2025 11:44
124
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Таврический"

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Таврический" по причине полной утраты собственного капитала, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что ЦБ принял решение прекратить осуществление мер, реализуемых госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов", по предупреждению банкротства кредитной организации, пишет Смотрим.

"В сложившихся обстоятельствах у Банка России <...> возникла обязанность по отзыву у кредитной организации Таврический Банк лицензии на осуществление банковских операций по причине полной утраты собственных средств", – говорится в сообщении регулятора.

Вкладчики, которые хранили накопления в "Таврическом банке", смогут получить их в полном объеме, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика вместе с процентами, уточнили в ЦБ РФ.

