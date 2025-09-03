ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Таврический"

124

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Таврический" по причине полной утраты собственного капитала, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что ЦБ принял решение прекратить осуществление мер, реализуемых госкорпорацией "Агентство по страхованию вкладов", по предупреждению банкротства кредитной организации, пишет Смотрим.

"В сложившихся обстоятельствах у Банка России <...> возникла обязанность по отзыву у кредитной организации Таврический Банк лицензии на осуществление банковских операций по причине полной утраты собственных средств", – говорится в сообщении регулятора.

Вкладчики, которые хранили накопления в "Таврическом банке", смогут получить их в полном объеме, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика вместе с процентами, уточнили в ЦБ РФ.