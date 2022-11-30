ЦБ РФ не планирует выкупать заблокированные активы

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Банк России находится в контакте с участниками рынка, которые пытаются решить проблему заблокированных из-за санкционных ограничений активов, но радикального вмешательства в ситуацию не планирует.

С начала марта на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в международных расчетно-клиринговых системах Euroclear и Clearstream были заблокированы ценные бумаги и денежные средства в различных валютах, напомнил ЦБ в "Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2023 г. и период 2024 и 2025 гг." (документ опубликован во вторник), пишет Интерфакс.

"В настоящее время участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке. Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков. Введены послабления для признания убытков банков по заблокированным активам", - сказано в документе.

При этом Банк России "не рассматривает выкуп заблокированных активов", подчеркивает регулятор.