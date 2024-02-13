ЦБ рассмотрит введение лимита на максимальную сумму беспроцентной рассрочки

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Рассрочка в России может регулироваться в зависимости от того, платная она или бесплатная, сообщили в ЦБ. Во втором случае возможно введение лимита на сумму покупок. Обсуждается диапазон ₽60–80 тыс., сообщили в сервисе «Тинькофф», пишет РБК.

Банк России рассматривает возможность ввести предельную сумму бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом»), сообщил РБК представитель регулятора. Эту и другие идеи регулирования сегмента рассрочки ЦБ сейчас обсуждает с участниками рынка.



В планах ЦБ — к 1 июня 2024 года разработать поправки в законодательство, регламентирующие приобретение товаров и услуг с использованием BNPL-сервисов. Пока речь идет о том, что рынок рассрочки в России будет работать по двум моделям, рассказали в ЦБ.



