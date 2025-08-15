ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

79

Официальные курсы доллара и евро используются в том числе для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи.



Центральный банк России установил официальный курс доллара США на пятницу, 15 августа, на уровне 79,7653, евро — 93,0588, юаня — 11,0940. Об этом сообщается на сайте регулятора.



На четверг, 14 августа, ЦБ были установлены следующие курсы валют: доллар — 79,6032, евро — 93,3875, юань — 11,0667.



Таким образом, доллар подорожал на 16,21 коп., юань — на 2,73 коп., а евро подешевел на 32,87 коп., пишет РБК.



