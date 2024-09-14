ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

160

ЦБ на заседании 13 сентября второй раз в этом году повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. В целом решение регулятора совпало с прогнозом финансового рынка. Экономисты и финансисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают дальнейшего роста ставок по вкладам и кредитам. По их мнению, максимальные ставки по депозитам в 2024-25 годах составят 22-23% годовых, по потребкредитам — 40–45% годовых, а по ипотеке — 22–25% годовых. Эксперты уверены, что повышение ключевой ставки также будет способствовать укреплению рубля на среднесрочном горизонте на 5–7% к мировым валютам.

Решение о повышении ключевой ставки Банк России объяснил тем, что текущее инфляционное давление остается на высоком уровне и пока нет тенденций к его снижению. По оценке ЦБ, годовая инфляция по итогам года может превысить прогнозируемый июльский диапазон 6,5–7%.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».

Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9% после 9,1% по итогам августа. Банк России зафиксировал другие проинфляционные факторы:

• рост ожиданий населения, бизнеса и профессиональных аналитиков по поводу дальнейшего увеличения цен;

• значительное отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста;

• высокая потребительская активность россиян на фоне роста их доходов;

• дефицит кадров и рекордно низкая безработица.

ЦБ отметил, что высокие ставки по вкладам поддерживают сберегательные настроения россиян, но дорогие займы пока недостаточно сдерживают кредитование.

ЦБ ждет сохранения проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Ухудшились условия для внешней торговли, инфляционные ожидания остаются высокими, и это создает риски для инфляции.