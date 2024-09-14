ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре при строительстве станции метро «Театральная» пройдено более половины пути
В Самаре при строительстве станции метро «Театральная» пройдено более половины пути
Вячеслав Федорищев поздравил Чапаевск со 113-летием
Вячеслав Федорищев поздравил Чапаевск со 113-летием
Правительство с октября повысило утильсбор на автомобили
Правительство с октября повысило утильсбор на автомобили
Военные следователи провели очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Самаре
Военные следователи провели очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Самаре
В Железнодорожном районе Самары водитель сбил женщину
В Железнодорожном районе Самары водитель сбил женщину
У Wildberries зафиксировали массовый сбой
У Wildberries зафиксировали массовый сбой
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
Жители Самарской области продолжают жаловаться на деятельность коллекторских агенств и микрофинансовых организаций
Жители Самарской области продолжают жаловаться на деятельность коллекторских агенств и микрофинансовых организаций
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.93
-0.18
EUR 100.8
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
15 сентября в Самаре состоится финал Открытого чемпионата Поволжья по дрифту DRIFT THAT
Научно-исследовательский институт «Экран» празднуют 75-летие 
В Самарской области состоялась конференция для женщин, которые совмещают бизнес и материнство
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

14 сентября 2024 10:25
160
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

ЦБ на заседании 13 сентября второй раз в этом году повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. В целом решение регулятора совпало с прогнозом финансового рынка. Экономисты и финансисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают дальнейшего роста ставок по вкладам и кредитам. По их мнению, максимальные ставки по депозитам в 2024-25 годах составят 22-23% годовых, по потребкредитам — 40–45% годовых, а по ипотеке — 22–25% годовых. Эксперты уверены, что повышение ключевой ставки также будет способствовать укреплению рубля на среднесрочном горизонте на 5–7% к мировым валютам. 

Решение о повышении ключевой ставки Банк России объяснил тем, что текущее инфляционное давление остается на высоком уровне и пока нет тенденций к его снижению. По оценке ЦБ, годовая инфляция по итогам года может превысить прогнозируемый июльский диапазон 6,5–7%.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».

Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9% после 9,1% по итогам августа. Банк России зафиксировал другие проинфляционные факторы:

• рост ожиданий населения, бизнеса и профессиональных аналитиков по поводу дальнейшего увеличения цен;
• значительное отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста;
• высокая потребительская активность россиян на фоне роста их доходов;
• дефицит кадров и рекордно низкая безработица.

ЦБ отметил, что высокие ставки по вкладам поддерживают сберегательные настроения россиян, но дорогие займы пока недостаточно сдерживают кредитование.

ЦБ ждет сохранения проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. Ухудшились условия для внешней торговли, инфляционные ожидания остаются высокими, и это создает риски для инфляции.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
14 сентября 2024  12:36
Ночью и утром 15 сентября в Самарской области ожидается туман
110
Вячеслав Федорищев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области и официально вступил в должность губернатора региона.
13 сентября 2024  16:35
Состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
544
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
13 сентября 2024  13:33
Стало известно, когда в Самаре включат отопление
1024
Вячеслав Федорищев официально стал губернатором Самарской области
13 сентября 2024  13:26
Вячеслав Федорищев официально стал губернатором Самарской области
486
13 сентября пройдет торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
13 сентября 2024  12:49
13 сентября пройдет торжественная церемония вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева
1253
Весь список