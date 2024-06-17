ЦБ отозвал лицензию у «Автоградбанка»

92

Центробанк отозвал лицензию у «Автоградбанка», который по величине активов занимал 218-е место в банковской системе России, пишет РТ.

Такое решение Банк России принял в связи с тем, что «Автоградбанк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, утверждает регулятор.

Также организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, говорится в пресс-релизе.

«Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — предупредил ЦБ.