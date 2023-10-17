ЦБ не исключил инфляцию выше 7% по итогам 2023 года

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В случае продолжения роста цен в России по высокой траектории инфляция по итогам года может превысить прогноз ЦБ в 6-7%, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Сейчас инфляция составляет 6%. По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2023 года составит 6–7%, а 2024 году вернется к цели в 4%.

Максимальная точка годовой инфляции будет пройдена весной – летом 2024 года. Такое мнение во вторник высказал зампред Центробанка Алексей Заботкин. По его прогнозу, текущие темпы роста цен проходят максимальную точку сейчас, и в последующие месяцы они будут замедляться, пишет Смотрим.