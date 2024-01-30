ЦБ может снизить ключевую ставку во втором полугодии

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Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии и только после замедления инфляции в стране, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Снижение ключевой ставки зависит от макроэкономических данных. Необходимо убедиться, что снижение инфляции стало устойчивым трендом, отметила Набиуллина в интервью РИА Новости.

ЦБ в июле 2023 г. повысил ключевую ставку на 1%, в августе 2023 г. – на 3,5%, в сентябре 2023 г. – на 1%, а в октябре 2023 г. – еще на 2%, доведя ее до 15% годовых. В декабре 2023 г. ЦБ повысил ключевую ставку еще на 1% до 16% годовых.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 16 февраля, пишет Смотрим.