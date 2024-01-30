ЦБ может снизить ключевую ставку во втором полугодии

Я нашел ошибку
Главные новости:
Диагностировать онкологические заболевания помогают регулярные профосмотры и диспансеризация
Диагностировать онкологические заболевания помогают регулярные профосмотры и диспансеризация
В России продолжается зимний период Всероссийской акции «Безопасность детства–2023/2024»
В России продолжается зимний период Всероссийской акции «Безопасность детства–2023/2024»
Самарские волонтеры уже второй раз побывали в новых регионах с гуманитарной миссией
Самарские волонтеры уже второй раз побывали в новых регионах с гуманитарной миссией
Самарчанка завоевала серебро на турнире Мировой серии по дзюдо
Самарчанка завоевала серебро на турнире Мировой серии по дзюдо
В Самаре купят 130 новых терминалов для кондукторов
В Самаре купят 130 новых терминалов для кондукторов
Эксперты предупредили о новом скачке цен на еду
Эксперты предупредили о новом скачке цен на еду
Киноконцерну «Мосфильм» исполнилось 100 лет
Киноконцерну «Мосфильм» исполнилось 100 лет
В Самарской области в 2023 году улучшилось качество коммунальных услуг для свыше 11 тыс. человек
В Самарской области в 2023 году улучшилось качество коммунальных услуг для свыше 11 тыс. человек
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.61
0.09
EUR 96.98
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский музей Заварка приглашает на экскурсии
В Тольятти прошли 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду
В САТОБ состоялся концерт «Симфония блокады»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

ЦБ может снизить ключевую ставку во втором полугодии

30 января 2024 11:50
117
ЦБ может снизить ключевую ставку во втором полугодии

Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии и только после замедления инфляции в стране, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Снижение ключевой ставки зависит от макроэкономических данных. Необходимо убедиться, что снижение инфляции стало устойчивым трендом, отметила Набиуллина в интервью РИА Новости.

ЦБ в июле 2023 г. повысил ключевую ставку на 1%, в августе 2023 г. – на 3,5%, в сентябре 2023 г. – на 1%, а в октябре 2023 г. – еще на 2%, доведя ее до 15% годовых. В декабре 2023 г. ЦБ повысил ключевую ставку еще на 1% до 16% годовых.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 16 февраля, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
30 января 2024  10:41
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
220
29 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального Правительства.
29 января 2024  16:55
Стало известно, где в Самаре построят новые поликлиники
595
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
29 января 2024  12:53
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
505
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
29 января 2024  11:50
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
451
28 января 2024  19:04
С 1 февраля изменится расписание электричек из Самары до Тольятти
323
Весь список