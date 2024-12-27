ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе биржевых и внебиржевых данных

Банк России с 27 декабря 2024 года будет устанавливать официальные курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Об этом говорится в указании, опубликованном на сайте регулятора.

В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов, пояснил регулятор. Документ также предусматривает возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.

Чтобы обеспечить прозрачность механизма расчета, в указание включены описания всех способов установления официальных курсов, включая применяемые при этом формулы расчета.

Также отмечается, что Банк России продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю с тем, чтобы обеспечить их репрезентативность в качестве индикатора условий, складывающихся на валютном рынке, пишет ТАСС.