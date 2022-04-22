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"Тинькофф банк" принял решение в 2022 году отказаться от использования старого бренда, сообщается в Telegram-канале кредитной организации, передает ТАСС.

"В 2022 году "Тинькофф" проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. "Тинькофф" уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда. Сегодня "Тинькофф" - это второй крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов. Бизнес "Тинькофф" много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС