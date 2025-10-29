195

Стартовал новый, VI этап эстафеты «Мои финансы» под девизом «Думай о будущем: страхование и накопления». Он посвящён созданию финансовой защиты с помощью страховых инструментов. На основе результатов тестирования будет сформирован рейтинг регионов.

Напомним, Самарская область заняла 2-е место в общероссийском рейтинге по итогам тестирования граждан в рамках V этапа эстафеты «Мои финансы». Об этом ранее в своем канале в Мах сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

В рамках этапа «Финансово-цифровая безопасность всей семьи» во всех 27 муниципальных районах и 10 городских округах региона прошло около 1200 мероприятий. Их участниками стали более полумиллиона жителей области.

Сейчас также каждый житель Самарской области может повлиять на позицию региона в рейтинге, пройдя тестирование на платформе моифинансы.рф.

Всего 10 вопросов помогут не только оценить, сможете ли вы защитить себя и свою семью от финансовых форс-мажоров, но и узнать полезную информацию о современных страховых продуктах.

Пройти тестирование можно по ссылке: https://моифинансы.рф/quizes/1ee82b19-ee5e-484c-a995-b784dc3a33b7/.

Фото - Минифин РФ.