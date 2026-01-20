Средняя ставка по коротким вкладам в России упала ниже 15%

Средняя ставка по депозитам сроком на три месяца достигла значения 14,86% в 20 крупнейших банках России. Об этом 19 января сообщили в сервисе «Финуслуги».

«Средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках по размеру депозитного портфеля снизилась до 14,86%. Это минимальное значение с июля 2024 года», — говорится на сайте.

Отмечается, что вклады на три месяца оставались единственными, где средний показатель ставки превышал 15% годовых. Указывается, что максимальный размер ставки среди крупнейших банков разброс ставки составил 18%, а минимальный — 6,8%, пишут "Известия".