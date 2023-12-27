Средний курс рубля в 2024 году составит 80-90 за доллар

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Эксперты спрогнозировали ценность национальной валюты и подсказали варианты ее сбережения.



У бумажных денег в России есть свой день рождения. 9 января 1769 года императрица Екатерина II подписала манифест, и в стране появились первые ассигнации четырех номиналов: 25, 50, 75 и 100 рублей. Тогда это очень упростило денежный оборот, так как подсчет медных монет часто сопровождался ошибками и занимал много времени. Спустя 255 лет бумажные деньги уступили первенство по удобству расчетов — сейчас гораздо проще и быстрее расплачиваться в безналичной форме. Наше издание поговорило с экономистами и экспертами, чтобы найти ответы на три главных финансовых вопроса, актуальных в наступившем году: вытеснит ли «цифра» наличность, в чем выгоднее хранить сбережения и каким будет курс рубля.



По последним данным Центробанка, на 1 ноября 2023 года в России находилось в обращении наличных денег на 17,2 триллиона рублей и почти на 74 триллиона — безналичных. Кроме того, в прошлом году началось тестирование еще одной формы национальной валюты — цифровой. К декабрю число операций в цифровом рубле уже исчислялось тысячами, а их объем приблизился к 1 миллиону, пишет Парламентская газета.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что россияне сами сделали выбор в пользу безналичных денег. «Уже больше 80 процентов человек ее используют, хотя еще года три назад было 50 на 50», — отметил он.

Несмотря на пережитые кризисы, подорвавшие доверие людей к банковской системе, уходить в крайность и хранить деньги под матрасом сейчас не нужно, считают эксперты. По словам президента Ассоциации российских банков академика РАН Гарегина Тосуняна, при нынешнем уровне банковских инструментов хранить деньги в наличности по меньшей мере нерационально. И естественное сокращение доли купюр и монет в обращении говорит, по его мнению, о неизбежности цифрового будущего.

Эксперты уверены, что сейчас лучше всего сберегать и преумножать деньги в национальной валюте. До 31 марта 2024 года действуют ограничения по валютным вкладам, и эти ограничения, скорее всего, будут продлены. Зато после того, как Центробанк поднял ключевую ставку до 16 процентов, а банки повысили ставки по рублевым вкладам до 13-14 процентов, этим просто грех не воспользоваться.

«На большие сроки банки сейчас высокие проценты не дают, потому что понимают, что инфляция будет снижаться и к середине года ставка будет другой. Поэтому в данный момент нужно выбрать максимально выгодный срок, например на полгода, и успеть получить максимальную выгоду», — посоветовал нашим читателям депутат Аксаков.

Покупку жилья многие россияне до сих пор считают лучшим вложением денег. По данным ЦИАН, в июле 2018 года квадратный метр на вторичном рынке Москвы стоил в среднем 220 тысяч рублей, за пять лет он вырос в цене на 37 процентов, до 305 тысяч. В «Инком-Недвижимости» подорожание столичных квартир за пять лет оценили в 54 процента. Стоимость аренды за это же время увеличилась на 23-28 процентов.

Другой популярный в народе вклад — в золото — зампред Комитета Госдумы по экономической политике доктор экономических наук Михаил Делягин порекомендовал рассматривать только на долгосрочную перспективу, как минимум от двух лет. Так как драгоценный металл растет в цене медленно. Согласно учетным ценам Центробанка, в конце декабря 2023 года грамм золота стоил в районе 6 тысяч рублей, в конце 2022 года — около 4 тысяч рублей, 2018-го — порядка 2,6 тысячи.