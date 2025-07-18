Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области исследуют отравление реки Падовка
В Самарской области исследуют отравление реки Падовка
В Самаре выявляют разрушенные детские площадки
В Самаре выявляют разрушенные детские площадки
Жительница Чапаевска усыпила бутылкой водки бдительность соседа и унесла телефон
Жительница Чапаевска усыпила бутылкой водки бдительность соседа и унесла телефон
В Дептрансе Москвы отвергли идею запретить электросамокаты
В Дептрансе Москвы отвергли идею запретить электросамокаты
Билайн перезапустил тарифы для иностранцев: больше возможностей для общения и выгоды
Билайн перезапустил тарифы для иностранцев: больше возможностей для общения и выгоды
В Города трудовой доблести Самару и Сызрань придет «Поезд Победы»
В Города трудовой доблести Самару и Сызрань придет «Поезд Победы»
Тройное ДТП в Самаре: пострадали водитель и четырехлетняя девочка
Тройное ДТП в Самаре: пострадали водитель и четырехлетняя девочка
В Самарской области суббота ожидается прохладней воскресенья
В Самарской области суббота ожидается прохладней воскресенья
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.19
0.23
EUR 90.97
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

СМИ: ЦБ может понизить ключевую ставку до 18% годовых

18 июля 2025 10:16
124
ЦБ может понизить ключевую ставку до 18% годовых

Итогом заседания Банка России 25 июля может стать снижение ключевой ставки до 18% годовых, пишут "Ведомости" со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Участники финансового рынка сделали такое предположение, исходя из динамики инфляции и сигналов ЦБ. Так, в июне сезонный рост цен был на уровне 4%, а регулятор также указывал на позитивные изменения в экономике РФ.

Другая группа специалистов выразила мнение, что Банк России решит снизить ставку до 19%. Один из экспертов не исключает появление нового показателя по результатам заседания в диапазоне 18–19%. Двое респондентов допустили, что регулятор опустит ставку до 18–18,5%, а один аналитик спрогнозировал снижение сразу до 17%.

В начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24" сообщила о возможности снижения ключевой ставки в течение месяца, если не произойдет ничего непредвиденного.

Ранее экономист ИК "Ренессанс Капитал" Андрей Мелащенко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что ЦБ может снизить ставку до 16% в течение полугода.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО
17 июля 2025  17:25
Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО
401
В Самаре ограничат движение по «Фрунзенскому» мосту
17 июля 2025  17:17
В Самаре ограничат движение по «Фрунзенскому» мосту
348
В Самаре устраняют последствия прорыва метрового водовода на улице Мичурина
17 июля 2025  16:08
В Самаре устраняют последствия прорыва метрового водовода на улице Мичурина
459
Жители Самары могут принять участие во втором сезоне проекта «Это у нас семейное»
17 июля 2025  12:51
Жители Самары могут принять участие во втором сезоне проекта «Это у нас семейное»
271
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня самарской символики
17 июля 2025  09:40
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня самарской символики
348
Весь список