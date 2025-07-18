СМИ: ЦБ может понизить ключевую ставку до 18% годовых

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Итогом заседания Банка России 25 июля может стать снижение ключевой ставки до 18% годовых, пишут "Ведомости" со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Участники финансового рынка сделали такое предположение, исходя из динамики инфляции и сигналов ЦБ. Так, в июне сезонный рост цен был на уровне 4%, а регулятор также указывал на позитивные изменения в экономике РФ.

Другая группа специалистов выразила мнение, что Банк России решит снизить ставку до 19%. Один из экспертов не исключает появление нового показателя по результатам заседания в диапазоне 18–19%. Двое респондентов допустили, что регулятор опустит ставку до 18–18,5%, а один аналитик спрогнозировал снижение сразу до 17%.

В начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24" сообщила о возможности снижения ключевой ставки в течение месяца, если не произойдет ничего непредвиденного.

Ранее экономист ИК "Ренессанс Капитал" Андрей Мелащенко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что ЦБ может снизить ставку до 16% в течение полугода.