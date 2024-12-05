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СМИ: ЦБ может поднять ставку до 23% или выше

5 декабря 2024 10:34
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СМИ: ЦБ может поднять ставку до 23% или выше

Центральный банк России в декабре на последнем в этом году заседании совета директоров может поднять ключевую ставку до 23%. Такое мнение высказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Он допустил, что ЦБ РФ повысит ставку и больше.

"Ожидаю, что ее повысят. Думаю, пока, скорее, на 2 процентных пункта. Но не исключаю, что и больше", — цитирует Клепача ТАСС.

По мнению экономиста, в начале 2025 года ставка может быть снова поднята.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила повышение ключевой ставки на очередном заседании совета директоров.

В октябре совет директоров ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. — до 21%. Этот уровень стал рекордным с февраля 2022 года, пишет Смотрим..

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