Силуанов заявил, что налоги для бизнеса не будут меняться

109

На данный момент не планируется повышать налоговую нагрузку для бизнеса, несмотря на то, что бюджет России сейчас «штормит серьезно». Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ-2025.

«В бюджете то же самое, штормит серьезно. Но, тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем, и это правильно. Потому что это тоже инструмент, институт для предсказуемости нашей политики», — сказал Силуанов. Его слова приводят РИА Новости.

Министр отметил, что для поддержания финансовой стабильности существует ряд подходящих мер. В частности, он подчеркнул важность умеренности в расходах, а также указал на необходимость согласования бюджетной политики с мерами в сфере денежно-кредитного регулирования. Силуанов также отметил, что при формировании бюджета необходимо минимизировать долю «непредсказуемых рисков».