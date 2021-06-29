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«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
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«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса

29 июня 2021 13:12
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«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса

Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» запустила программу страхования экологических рисков для малого и микробизнеса «Зелёный зонтик». Она предусматривает компенсацию расходов на ликвидацию последствий разлива или утечки вредных веществ, расследование причин аварии и юридическую поддержку. Максимальный объём страховой защиты — 15 млн рублей.

Программа представляет собой онлайн-конструктор, в котором каждый клиент может установить необходимый объём страхового покрытия. Продукт ориентирован на предпринимателей, работающих с потенциально опасными веществами (АЗС, станции технического обслуживания автомобилей, химчистки, типографии и др.). 

Недавно «Сбербанк страхование» и «Страховой брокер Сбербанка» запустили программу комплексного страхования экологических рисков для крупного и крупнейшего бизнеса. Теперь запущен продукт и для малых предпринимателей, который полностью адаптирован под их потребности. На выбор клиенту предложено три варианта покрытия: на 5, 10 и 15 млн рублей, а стоимость полиса зависит от конкретных характеристик объекта и выбранной страховой суммы. Культура страхования экологических рисков в нашей стране только начинает зарождаться, но мы надеемся, что это станет практикой всех компаний, работающих с опасными продуктами., - Наталья Алымова, Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка

Развивая свой бизнес всегда необходимо помнить о рисках, которые могут появиться, особенно если деятельность компании касается работы с токсичными веществами, которые могут нанести ущерб экологии. Программа страхования от Сбера для малого бизнеса, позволяет значительно сократить возможные негативные последствия, которые могут возникнуть. Мы готовы поддерживать предпринимателей в развитии их бизнеса и создавать условия, которые позволят им уверенно заниматься своим делом, не опасаясь возможных рисков, Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка Сбербанка

Договор страхования можно заключить в любом отделении СберБанка или на его сайте. После оплаты клиент получит полис на электронную почту. При страховом событии подать документы на урегулирование убытков можно дистанционно в личном кабинете мобильного приложения СберБизнес.   

Программа комплексного страхования экологических рисков для крупного и крупнейшего бизнеса была запущена весной 2021 года. Предложение для крупных клиентов предусматривает компенсацию расходов за вред, причинённый жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и непосредственно окружающей среде. Помимо этого, в пакет может быть включена компенсация убытков от перерыва в коммерческой или производственной деятельности. Объём страховой защиты — до 300 млн рублей. Крупнейшим индустриальным клиентам предлагаются индивидуальные программы с максимально широким набором рисков. Объём защиты соответствует масштабам бизнеса каждого конкретного клиента и может достигать нескольких сотен миллионов долларов. 

Теги: сбер СберБанк Сбербанк страхование

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