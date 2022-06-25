Сбербанк с июля введет комиссию в 1,25 процента за переводы на карты других банков

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С начала июля Сбербанк введет комиссию в 1,25 процента на переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложенияСообщает РИА Новости.

Нижний порог стоимости услуги составит 30 рублей, максимальный размер — 150 рублей.

При этом у пользователей останется возможность отправлять другим клиентам финансовой организации до 50 тысяч рублей без дополнительной платы в "СберБанке Онлайн". Кроме того, для них действуют переводы до ста тысяч рублей в месяц клиентам других банков через Систему быстрых платежей.

Как пояснила пресс-служба, Сбербанк на протяжении длительного периода времени бесплатно оказывал подобные услуги.

"Мы доработали множество наших сервисов и продуктов, которые полностью закрывают все потребности клиентов. Сейчас мы приводим тарификацию по этим операциям в соответствие с практикой других банков, которые давно ограничили такие переводы комиссией", — сообщили РИА Новости в банке.

Также собеседники агентства добавили, что Сбербанк вложил достаточно сил и средств, чтобы клиенты пользовались его услугами и не выводили средства в другие финансовые организации.

"Мы не видим причин для "сдергивания" нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов", — заключили в "Сбере".

Кроме того, пользователям все так же доступны переводы внутри банка без комиссии в рамках бесплатного лимита и развитая сеть банкоматов.