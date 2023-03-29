Сбербанк провел «Цифровой день» для сотрудников администрации Самары

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В рамках программы «Цифровой день» Сбер организовал встречу с сотрудниками администрации г.о. Самара. Стороны обсудили перспективы внедрения алгоритмов искусственного интеллекта в дорожное хозяйство, внедрение цифровой платформы ООО «ЦРТ» в мониторинг городских территорий и объектов, а также возможность использования локального ГИС-сервера 2ГИС для модернизации геоаналитики городского округа Самара.

Анастасия Сурнина, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Сбер регулярно делится компетенциями, сформированными на основе многолетнего опыта. Мы имеем множество доступных продуктов, позволяющих анализировать, оценивать и сравнивать в динамике экономические показатели эффективности управления городским округом, а также проводить мониторинг экономики и увеличивать прибыль по отдельным направлениям деятельности субъекта».