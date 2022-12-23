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Сбербанк профинансировал начальные этапы строительства 24 млн кв. м жилья с 2019 года

23 декабря 2022 17:04
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Основной объём таких сделок — 53% — пришёлся на 2021 год.

Сбербанк профинансировал начальные этапы строительства более 230 жилых проектов общей площадью 24 млн кв. м с начала обязательного использования проектного финансирования для строительства жилья. Основной объём таких сделок — 53% — пришёлся на 2021 год. Об этом в ходе круглого стола «Стройка. Главное» сообщила Светлана Назарова, управляющий директор начальник Управления финансирования недвижимости Сбербанка.

По словам спикера, уже несколько лет жилые объекты в стране строятся с использованием проектного финансирования, и Сбербанк лидирует по выдаче кредитов застройщикам. Этот сегмент занимает 16% в общем портфеле корпоративного кредитования в банке. И эта доля продолжает расти: на сегодня остаток кредитного портфеля, выданного на финансирование девелоперских проектов, превышает 2,9 трлн рублей.

Светлана Назарова, управляющий директор-начальник Управления финансирования недвижимости Сбербанка:

«Сбербанк также активно финансирует проекты на начальной стадии, и мы видим, что эти сделки конвертируются в реализованные жилые объекты. Так, из 230 сделок начального финансирования, которые мы реализовали с 2019 года, по более чем 80 проектам общей площадью 10 млн кв. м Сбербанк уже предоставил проектное финансирование. По нашим прогнозам, основной объём строительства на данных площадках придётся на 2023–2024 годы — это ещё порядка 14 млн кв. м. Если сравнивать с 40 млн кв. м, которые выводились ежегодно в 2021–2022 годах, то текущие объёмы недостаточны для сохранения ранее набранных темпов. Именно поэтому мы видим большой потенциал в реализации программы господдержки застройщиков на финансирование начальных затрат, а также затрат на инфраструктуру. Такая субсидия может стать дополнительным стимулом для застройщиков, и Сбербанк в начале следующего года планирует инициировать запуск подобных мер».

Схема финансирования строительства с помощью эскроу-счетов, обеспечивающих большую прозрачность движения денежных средств и защищённость потребителей, в обязательном порядке для большинства застройщиков используется с июля 2019 года. Суть в том, что застройщик не получит деньги, пока не введёт дом в эксплуатацию. При этом источник финансирования строительства объекта — не средства дольщиков, а банковский кредит (проектное финансирование).

 

Фото:   ru.freepik.com

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