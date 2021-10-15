Сбербанк и Самарский университет подписали дорожную карту по стратегическому сотрудничеству

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15 октября между Сбербанком и Самарским университетом им. С.П. Королёва подписана дорожная карта. Документ предполагает реализацию проектов в области инновационного и технического творчества, экологии, инфраструктуры и комфортной среды, организационного и финансового взаимодействия между Самарским национальным исследовательским университетом им. академика С.П. Королёва и Сбербанком.

Свои подписи под ней поставили управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин и ректор Самарского университета Владимир Богатырев. Торжественное мероприятие состоялось в общественном центре «Точка кипения».

В соответствии с Дорожной картой Сбер представит Самарскому университету возможности облачных хранилищ и вычислительных мощностей, в том числе суперкомпьютер «Кристофари», чьи мощности позволяют обучать программные модели, основанные на сложных нейронных сетях, в рекордно короткие сроки. Кроме того, стороны планируют совместное развитие и продвижение проектов в области искусственного интеллекта, организации раздельного сбора мусора, экологического волонтёрства, а также развитие спортивной инфраструктуры и безбарьерной среды в университете.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Сегодня Сбербанк – не просто партнёр, который предоставляет финансовые услуги. Мы ведем непрерывный процесс информационной перезагрузки, осваиваем новые полезные навыки, также выстраиваем активную работу с вузами, делимся знаниями и экспертными оценками, обмениваемся опытом. Подписание дорожной карты сегодня – это еще один шаг на пути к консолидации наших общих усилий сразу по нескольким направлениям. Уверен, что реализация запланированных проектов сделает наше взаимодействие еще более активным и перспективным для обеих сторон».

Владимир Богатырёв, ректор Самарского университета:

«Нас объединяют общие взгляды и приоритеты в области высоких технологий, к примеру, искусственного интеллекта. Развивая это стратегическое партнерство, мы выходим на новый этап взаимодействия, который предполагает не только обмен идеями, но и реализацию конкретных проектов. Концепции и идеи, которые рождаются в точках роста университета могут получить практическое применение в экосистеме Сбера».