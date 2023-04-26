Сбербанк и министерство туризма Самарской области собрали свыше 3 тонн мусора на Царёвом кургане

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Сотрудники Сбербанка и министерства туризма Самарской области провели субботник на Царёвом кургане. Во время уборки территории волонтёры расчистили туристический маршрут протяженностью свыше полутора тысяч метров. А по итогам всего эко-мероприятия было вывезено около 3,3 тонн сухостоя, прошлогодней листвы и мусора, собранного со всей территории памятника природы регионального значения.

Напомним, что в мае 2021 года на Царёвом кургане был открыт туристический маршрут с информационными стендами, объектами навигации и благоустройства. Во время прогулки жители и гости Самарской области могут узнать интересные факты о достопримечательностях региона, а также отдохнуть на лавочках и в специальных зонах отдыха с навесами.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Сбер уделяет большое внимание экологическим аспектам в своей деятельности. Регулярно наши сотрудники сдают вторсырье на переработку, сортируют отходы, делают выбор в пользу многоразовой посуды и участвуют в экологических акциях. Всего за апрель этого года волонтёры Сбербанка в Самаре приняли участие в нескольких региональных субботниках, по итогам которых собрали более 23 тонн мусора».

Артур Абдрашитов, министр туризма Самарской области:

«Сегодня огромное количество жителей региона в выходные любят выезжать на Царев курган прогуляться по экологическому маршруту. Многие туристы, прибывающие на отдых в Самарскую область, заранее узнают об этом месте и при въезде в Самару по пути заезжают сюда. Весной 2021 года на экологическом маршруте «Царев курган» министерством туризма Самарской области совместно с ПАО «Сбербанк» осуществлен проект по благоустройству. Было установлено 18 элементов туристской навигации и благоустройства - это информационные стенды, туристические карты и указатели, а также лавочки и перголы. Сегодня в преддверии старта нового туристического сезона совместно с представителями Сбера мы приняли участие в субботнике, ведь сейчас очень важно поддерживать как первозданность данной территории туристического притяжения, так современные элементы благоустройства».

Фото: ru.freepik.com