Сбербанк 15 ноября повышает ставки по базовой ипотеке на 3,5 процентных пункта

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Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п.: на первичное жилье - до 28,4%, на вторичное - до 28,1%, при этом по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях, говорится в пресс-релизе кредитной организации, передает РИА Новости.

Также с 15 ноября возобновляется проведение сделок по "Семейной ипотеке" и "Ипотеке для ИТ" на "Домклик", напомнили в банке.

В связи с ростом базовых ипотечных ставок Сбербанк увеличивает и средневзвешенные ставки по льготным программам, сумма которых превышает предусмотренный госпрограммой лимит. Они будут увеличены в диапазоне 1-2,5 п.п. в зависимости от размера кредита. Сумма до утвержденного правительством РФ лимита оформляется по льготной ставке, свыше лимита - по ставке банка, в кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка, также обращает внимание банк.

"Таким образом, по "Семейной ипотеке" минимальная средневзвешенная ставка на "Домклик" составит 11,8% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн рублей. Для иных регионов при сумме кредита свыше 7 млн - 12,9%. По "Ипотеке для ИТ" - 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей. Новые условия распространяются как на готовое или строящееся жилье в новостройке от застройщика, так и на сегмент ИЖС. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на прежних условиях", - пишет Сбербанк.

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