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Сбер завоевал три награды международной премии Cyber Security Excellence Awards
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Сбер завоевал три награды международной премии Cyber Security Excellence Awards

11 марта 2021 15:35
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Премия 2021 Cyber Security Excellence Awards была учреждена в 2008 году для того, чтобы отметить достижения компаний во всех аспектах кибербезопасности.

Сразу три продукта кибербезопасности Сбера стали лауреатами престижной международной премии 2021 Cyber Security Excellence Awards.

Антифрод-система завоевала золото в номинации Fraud Prevention («Предотвращение мошеннических действий»). 

Система автоматически блокирует подозрительные транзакции, защищая клиентов от мошенников, которые под разными предлогами пытаются выманить у них деньги. В 2020 году Сбер предотвратил попытки хищения 57 млрд руб. со счетов клиентов. Жюри отметило высокую эффективность и инновационность продукта и подчеркнуло критическую важность подобных решений в банковской сфере.

Интеллектуальная система управления киберугрозами, функционирующая в Центре киберзащиты Сбера, получила серебро в номинации Advanced Threat Intelligence («Продвинутое обнаружение и анализ угроз»).

Система, основанная на технологиях искусственного интеллекта, взаимодействует с ведущими поставщиками аналитической информации о киберугрозах, собирает оперативные данные из открытых источников и теневого интернета, оценивает масштаб киберугроз и выявляет уязвимые элементы IT-инфраструктуры банка. Система является уникальной разработкой Сбера, что подтверждено полученным патентом. Эксперты обратили внимание на её постоянное совершенствование: сокращение времени на сбор и анализ обрабатываемой информации, увеличение объёма данных, своевременное обнаружение киберугроз и оценку масштаба их влияния. Также было отмечено создание централизованного банка знаний о киберугрозах. Система интегрирована с коммерческими и открытыми ресурсами и имеет множество модулей, позволяющих своевременно выявлять, анализировать и блокировать атаки еще до начала их развития.

Cyber Security Hub — сервисы кибербезопасности в мобильном приложении СберБанк Онлайн — заняли второе место в номинации Security Product and Service for Finance and Banking («Продукт и услуга, обеспечивающие безопасность в сфере финансов и банковских операций»).

Сегодня в приложении клиенты Сбера могут проверить свой адрес электронной почты и номер телефона на предмет их компрометации (утечки данных к преступникам), настроить доступность счетов и вкладов, лимиты по переводам и платежам, выбрать вариант подтверждения входа в приложение, а также сообщить о попытке социальной инженерии (звонки под видом «службы безопасности банка» для получения доступа к деньгам клиентов). Доступны также статьи, видеоролики и тесты на знание правил кибербезопасности. В 2020 году такими сервисами в СберБанк Онлайн воспользовались почти 3 млн человек, а 700 тыс. используют их как минимум раз в месяц. Жюри подчеркнуло, что образовательный подход к борьбе с кибермошенничеством крайне актуален.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Сбер уделяет самое пристальное внимание вопросам кибербезопасности, ведь мы — одна из самых атакуемых компаний в Европе. Наши системы противодействия хакерам на основе технологий искусственного интеллекта ежедневно анализируют более 100 млрд событий кибербезопасности, при этом ни одна попытка проникновения в наш периметр не увенчалась успехом. Мы постоянно совершенствуем наши системы защиты, в том числе направленные на безопасность финансов клиентов, и одновременно усиливаем работу в части киберграмотности граждан, чтобы предотвращать так называемую социальную инженерию, когда преступники обманом получают доступ к средствам людей. И я могу с уверенностью сказать, что благодаря нашим усилиям уровень киберграмотности населения растёт каждый год. Награды Cyber Security Global Excellence Awards говорят о признании наших достижений мировым профессиональным сообществом, в которое входят специалисты технологических компаний с огромной экспертизой в сфере кибербезопасности. Для нас это очень ценно и значимо: так мы «сверяем часы» с мировыми трендами и понимаем, что движемся в правильном направлении".

Премия 2021 Cyber Security Excellence Awards была учреждена в 2008 году для того, чтобы отметить достижения компаний во всех аспектах кибербезопасности. За 20 лет существования премии её наград были удостоены такие именитые компании, как IBM, Citi, Wells Fargo, Samsung, Oracle, Microsoft, Dell и Cisco Systems.

В этом году организаторы премии получили более 400 заявок от компаний-участников из США, Канады, Великобритании, Израиля, Германии, Южной Кореи и Индии. Среди лауреатов как известные игроки на рынке кибербезопасности (Checkmarx, Darktrace, Awake Security и McAfee), так и стартапы.

 

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