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Сбер занял 51 место в рейтинге 2000 крупнейших публичных компаний мира и 1 место среди российских по версии журнала Forbes

14 мая 2021 17:15
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В рейтинг включены компании из 61 страны, которые были оценены по четырём показателям: продажи, доходы, активы и рыночная стоимость.

Сегодня вышел рейтинг Global 2000 — список крупнейших публичных компаний мира по версии журнала Forbes. В него включены компании из 61 страны, которые были оценены по четырём показателям: продажи, доходы, активы и рыночная стоимость.

Сбербанк занял 51 место в общем списке Global 2000 и 1 место среди российских компаний, вошедших в рейтинг. В прошлом году Сбер занимал 402 место в общем рейтинге и 6 место среди российских компаний. Более подробно с рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Пандемия коронавируса, связанные с ней изменения в потребительском поведении, падение цен на нефть поставили под угрозу развитие целых секторов российской экономики. В 2020 году Сберу, как и другим компаниям, пришлось в кратчайшие сроки адаптироваться к новым реалиям, принимая при этом самое активное участие в государственных антикризисных мероприятиях. Тем не менее высокий уровень развития собственных цифровых продуктов и сервисов позволил Сберу не просто быстро и безопасно помочь населению и бизнесу, но и нарастить бизнес-показатели в период пандемии. Кредитный портфель Сбера за 2020 год вырос на 15%, доля рынка по вкладам физических лиц достигла 45,4%. 

В 2020 году мы также завершили технологическую трансформацию и сегодня развиваем экосистему, в которую, помимо банковских услуг, входят электронная коммерция, телемедицина, управление благосостоянием, страхование, развлечения, доставка еды, такси и многое другое. Число розничных клиентов Сбера сейчас превышает 100 млн человек, а корпоративных — более 2,8 млн.

Благодаря восстановлению бизнеса и потребительской активности, развитию наших цифровых услуг и крупномасштабной программе по сокращению расходов, Сбер также смог создать здоровую базу собственного капитала. Это позволило нам одним из первых российских финансовых институтов возобновить дивидендные выплаты.  В прошлом году нам удалось выплатить крупнейшие в нашей истории и рекордные для российского рынка дивиденды в размере 422 млрд рублей, половина которых была направлена в российский бюджет. Недавно на годовом общем собрании акционеров была одобрена выплата дивидендов в аналогичном размере в 2021 году".     

 

 

Теги: Forbes рейтинг сбер

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