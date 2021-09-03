Сбер зачислил президентские выплаты по линии ПФР, добавив подарки и скидки от своей экосистемы

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2 сентября Сбер обеспечил зачисление по 10 тыс. рублей в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина № 486 от 24 августа 2021 года. Деньги зачислены клиентам, получающим выплаты по линии Пенсионного фонда РФ.

В дополнение к мерам государственной поддержки Сбер подготовил для получателей выплат подарки и скидки на услуги и сервисы от компаний экосистемы. Всех клиентов Сбера, получивших выплаты от государства, ждут дополнительные подарки. В течение 10 дней после зачисления выплаты они получат:

- подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль (после окончания льготного периода стоимость использования подписки составит 199 рублей в месяц);

- промокоды на 1000 рублей на покупки в сервисе доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет и на 1000 рублей в мультикатегорийном маркетплейсе СберМегаМаркет. С их помощью можно оплатить до 35% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете;

- промокод на 250 рублей в СБЕР ЕАПТЕКА при покупке на сумму от 1000 рублей. Таким образом, Сбер увеличивает социальные выплаты пенсионерам более чем на 20%.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

"Президентские выплаты нашим клиентам-пенсионерам стали для нас очень ответственной задачей. В нашей практике это одна из рекордных выплат: и по общей сумме, и по числу получателей, и по срокам её осуществления.

Понимая, насколько эти деньги важны для наших людей, мы значительно увеличили мощность нашей сети — чтобы без очередей, с максимальным вниманием к клиентам проводить операции. Мы повысили лимиты и обеспечили офисы достаточным количеством наличных денег, приняли решение 2 сентября работать до последнего клиента по всей стране.

Нам было важно, чтобы пенсионеры, которые пришли в отделения за своими деньгами, ушли с хорошим настроением. Именно поэтому мы решили подарить им дополнительные бонусы от нашей экосистемы. Мы уверены, что наша поддержка государственной выплаты будет востребована нашими клиентами".

«СберПрайм» — единая подписка на комплекс сервисов и услуг, включающих музыку, онлайн-кинотеатр, такси, доставки еды, мобильную связь.

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