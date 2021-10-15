Сбер: в приоритете — финансирование зелёной трансформации

Я нашел ошибку
Главные новости:
Препарат предназначен для профилактики или лечения ковида через ингаляционное или интраназальное введение.
"Институт иммунологии" ФМБА подал документы в Минздрав на регистрацию препарата "Мир-19"
"Мне вам отвечать на грузинском?" — поинтересовался гость передачи.
Ведущие канала "Украина 24" убрали грузинского гостя из эфира после просьбы говорить на русском языке
Более 300 жителей села Новые Сосны Клявлинского района будут получать медпомощь в новых условиях.
В селе Новые Сосны Клявлинского района возведен современный ФАП
Глава государства заполнил анкету участника переписи, а затем обратился к гражданам, отметив важность участия в этом мероприятии.
Путин принял участие во Всероссийской переписи населения онлайн
Космонавты пробудут на орбите вдвое дольше, чем в предыдущий раз — шесть месяцев.
На китайскую орбитальную станцию стартовала ракета с тремя космонавтами
Такой курс зафиксирован впервые с июля 2020 года.
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился до 71 рубля
От удара переднюю часть легковушки полностью смяло.
Три человека погибли при столкновении ВАЗ-2111 с грузовиком в Шигонском районе
Если Вы считаете, что блокировка соцкарты НЕПРАВОМЕРНА, обращайтесь по телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ».
ВНИМАНИЕ! Информация для граждан по блокировке социальных карт      
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.24
-0.54
EUR 82.73
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная детская библиотека приглашает на День пап
Самарец избил до смерти нового знакомого во время пьяной ссоры 
Жителей Самарской области приглашают принять участие в марафоне #ТолстойLIVE
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбер: в приоритете — финансирование зелёной трансформации

15 октября 2021 15:31
414
Сегодня крайне важна и необходима поддержка регулятора в вопросе финансирования «зеленых» проектов.

На международном энергетическом форуме «Российская энергетическая неделя» прошла сессия «Российская энергосистема и климатическая повестка: эволюция или революция», организованная при поддержке Сбера. Участники, среди которых были руководители крупнейших энергетических холдингов страны, представители Министерства энергетики, Министерства экономического развития, Ассоциации развития возобновляемой энергетики, обсудили перспективы трансформации энергопотребления, оценили риски и возможности государства и бизнес-структур в процессе зелёного развития. От Сбера в сессии приняла участие вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Ольга Харламова.

Как отметила Ольга Харламова, энергопереход сопряжен с большими капиталовложениями, вследствие чего он маловероятен без участия банковской сферы. Сбер, в частности, рассматривает финансирование зеленых проектов, как одно из приоритетных направлений бизнеса, и предлагает участникам рынка, соответствующим ESG-принципам, льготное финансирование: пониженную ставку, более гибкий подход к объему участия собственными средствами инициаторов в финансировании проектов и т. д.

При этом было отмечено, что сегодня крайне важна и необходима поддержка регулятора в вопросе финансирования «зеленых» проектов. Весь инструментарий банком сейчас разрабатывается самостоятельно, а льготные условия становятся возможными только за счет самого банка. Спикер банка выразила надежду, что в ближайшей перспективе мы увидим более активное участие регулятора и государства, так как все наработанные механизмы в арсенале уже есть — их необходимо только применить.

Ольга Харламова, вице-президент Сбербанка, директор департамента ключевых клиентов:

"Банки, активно внедряющие ESG-принципы в свои бизнес-модели, при системных мерах государственной поддержки могут стать катализаторами “озеленения” российской экономики. Наш банк, как крупнейший финансовый институт страны, заинтересован в развитии бизнеса и страны и должен быть проводником финансирования для зелёной трансформации".

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Уже 791 случай коронавируса выявили за сутки в Самарской области
15 октября 2021  14:04
Уже 791 случай коронавируса выявили за сутки в Самарской области
506
Самарская область улучшила позиции в рейтинге инновационной активности регионов
15 октября 2021  13:56
Самарская область улучшила позиции в рейтинге инновационной активности регионов
395
Две юные артистки из Самарской области вышли в Национальный финал «Детского Евровидения–2021»
15 октября 2021  12:20
Две юные артистки из Самарской области вышли в Национальный финал «Детского Евровидения–2021»
754
Всероссийская перепись населения в Самарской области пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм
15 октября 2021  11:33
Всероссийская перепись населения в Самарской области пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм
419
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия присвоения Куйбышеву статуса «запасной столицы» СССР
15 октября 2021  11:31
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю 80-летия присвоения Куйбышеву статуса «запасной столицы» СССР
460
Весь список