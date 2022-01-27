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Сбер предоставил более 46 млрд рублей по льготной программе ФОТ 3.0

27 января 2022 13:07
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Сбер предоставил более 46 млрд рублей по льготной программе ФОТ 3.0

Сбер предоставил более 46 млрд рублей по льготной госпрограмме ФОТ 3.0. За время второго этапа программы в ноябре и декабре 2021 года банк заключил с клиентами более 17 тысяч кредитных соглашений.

Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка:

«Второй этап госпрограммы ФОТ 3.0 стал хорошей поддержкой для бизнеса, который продолжает работать в условиях ковидных ограничений. Мы профинансировали клиентов на 46 млрд рублей, что составило около 50% от всего объема программы в рамках второй волны. Таким образом, банк использовал весь лимит, выделенный ему на реализацию этой меры господдержки. Более того, благодаря запуску программы были автоматически реструктурированы 10,5 тысяч кредитов, выданных в ходе первого этапа ФОТ 3.0, на сумму более 22 млрд рублей. Это позволило снизить финансовую нагрузку заемщиков за счет продления срока возврата кредита».

Высокая доля финансирования по программе была достигнута благодаря оперативному рассмотрению заявок заемщиков, одобрению и выдаче в онлайн-формате. Так, средний срок рассмотрения заявок в рамках госпрограммы ФОТ 3.0 составил менее 2 дней, что почти в два раза быстрее, чем по другим программам льготного кредитования с господдержкой.

Теги: СберБанк

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