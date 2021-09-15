Сбер поможет реализовать Стратегию развития физической культуры и спорта

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Сбер и Министерство спорта РФ заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин и первый заместитель министра спорта Азат Кадыров.

Соглашение направлено на достижение целей, определённых Указом Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и реализацию Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённую распоряжением Правительства РФ.

Согласно документу, банк планирует оказывать Министерству спорта России банковское обслуживание, аналитическую и информационную поддержку приоритетных проектов в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Для решения этих задач Сбер будет разрабатывать индивидуальные финансовые решения, технологии и условия обслуживания с учётом специфики деятельности Минспорта и обеспечит методическую и организационную поддержку в реализации проектов в сфере государственно-частного партнёрства. Банк готов предоставить Минспорту, как своему стратегическому партнёру, полный спектр инвестиционно-банковских услуг для реализации инвестпроектов, в том числе по финансированию мероприятий и проектов в рамках госпрограммы.

Вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин:

«У Сбера уже накоплен обширный опыт содействия различным министерствам и ведомствам в решении задач государственного масштаба. Убеждён, что соглашение с Министерством спорта РФ внесёт свой вклад в популяризацию физической культуры среди населения и развитие спорта высших достижений. Сбер обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы помочь министерству в реализации государственной программы, и готов предоставить необходимые для этого финансовые и нефинансовые инструменты, в том числе в сфере государственно-частного партнёрства, которое позволяет в ускоренном режиме возводить крупные объекты спортивной инфраструктуры».