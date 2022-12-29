Сбер ожидает рекордной выдачи ипотеки в декабре

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В Сбере ожидают, что объём ипотечных выдач в декабре будет рекордным и превысит максимальные показатели марта 2022 года. В конце декабря банк также установил рекорд по количеству ипотечных выдач в день.

В декабре темпы выдачи ипотеки ускорились — сказываются ожидаемые изменения условий господдержки со следующего года, отмечают аналитики Домклик. 28 декабря был установлен рекорд по выдачам ипотеки — количество сделок в день впервые превысило 6000.

По прогнозам аналитиков Домклик, в последний месяц года клиенты Сбера оформят в банке жилищных кредитов более чем на 370 млрд рублей. Из них на вторичное жилье придётся 216 млрд рублей, на первичное — 138 млрд, а на индивидуальное жилищное строительство — более 15 млрд.

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