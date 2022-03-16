Самарский банк «Солидарность» запустит маркетплейс для торговли между Россией и Китаем 

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Самарский банк «Солидарность» в ближайшее время откроет цифровую площадку, которая позволит региональным и всем российским компаниям вести торговлю с Китаем. Маркетплейс поможет местным предприятиям расширить возможности сбыта товара, найти новых поставщиков, упростить систему расчетов и оптимизировать уже существующие бизнес-процессы. Об этом стало известно на встрече Губернатора Дмитрия Азарова с первым вице-президентом «Солидарности» Максимом Сойфером, на которой обсуждались вопросы поддержки самарского бизнеса в условиях санкций.

Как сообщил Максим Сойфер, у банка выстроены крепкие отношения с финансовыми институтами Китая, что позволяет предоставлять самарскому бизнесу различные возможности для сотрудничества с партнерами из этой страны, которая занимает ведущие позиции по объему внешнеторгового оборота с Самарской областью. Сотрудничество с Китаем приобрело особую важность в условиях необходимости импортозамещения. Разрабатываемый «Солидарностью» маркетплейс позволит практически любым компаниям России и Китая вести взаимную торговлю в онлайн-формате. По сути, это будет масштабный интернет-магазин, которым пользуются многие люди, но для бизнеса.

«Это удобная площадка для торговли предприятий малого и среднего бизнеса, используя прямые расчеты. Здесь можно будет как покупать в Китае, так и продавать в Китай. Это любые товары – от запчастей до товаров народного потребления. В том числе то, что требуется для импортозамещения. Пока в системе будет только Китай, но есть возможности для дальнейшего расширения», - рассказал Максим Сойфер, уточнив, что сервис планируется запустить в работу уже через месяц.

«Надеюсь, проект будет успешно реализован», - отметил Дмитрий Азаров, предложив по мере готовности маркетплейса пригласить представителей самарского бизнеса для ознакомления с ее возможностями.

На встрече Дмитрия Азарова с руководством банка «Солидарность» также были обсуждены вопросы помощи самарскому бизнесу в продвижении своей продукции на китайский рынок, организации поставок комплектующих из КНР и осуществления быстрых платежей в условиях несправедливых санкций, наложенных на РФ западными странами. Здесь банк «Солидарность» выразил готовность оказать содействие бизнес-сообществу Самарской области, чтобы региональные предприятия могли в комфортных условиях вести торговлю с партнерами из Китая.

Фото: правительство СО