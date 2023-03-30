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С июля платить по кредитам станет легче

30 марта 2023 21:31
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С октября прошлого года действует также норма, позволяющая исключить введение вкладчика в заблуждение.

Предельная ежедневная процентная ставка по потребительским микрокредитам и займам с 1 июля 2023 года снизится с 1 до 0,8 процента годовых, а размер полной стоимости таких кредитов — до 292 процентов. Снижать долговую нагрузку заемщиков будут также с помощью реструктуризации кредитов. Об этом сказано в отчете Центробанка, который внесли в Госдуму 29 марта, пишет "Парламентская газета".

Об этом теперь говорят открыто

Финансовые организации продолжают заниматься мисселингом — вводят клиентов в заблуждение. Жалоб на это в ЦБ меньше не становится, несмотря на многочисленные предостережения регулятора. Поэтому в июле прошлого года Банк России обязал кредитные организации рассказывать клиентам обо всех особенностях и рисках. За неоднократные нарушения этих требований предусмотрены ограничение продаж и обратный выкуп «неправильно» проданных продуктов и инструментов.

С октября прошлого года действует также норма, позволяющая исключить введение вкладчика в заблуждение. «Зачастую клиентам незаметно предлагают какие-то дополнительные финансовые услуги. В результате вместо того, чтобы заплатить одну цену, многие граждане берут на себя обязательства намного больше, чем они хотели бы», — пояснил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Теперь по закону банк обязан сообщать клиенту о минимальной гарантированной ставке по вкладу, а все важные условия договора вклада, в том числе сведения о его реальной доходности, должны быть представлены в удобной и понятной табличной форме.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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