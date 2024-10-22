россияне столкнулись с отказами в приеме долларов в заграничных банках

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Россияне столкнулись с массовыми отказами в приеме наличных долларов в зарубежных банках. Об этом 22 октября «Российской газете» сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточнялось, что в таких странах, как Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, и многих других популярных направлениях для отдыха россиян у туристов требуют доллары нового образца.

Отличить старые доллары от новых можно по цвету: новые купюры синего цвета, старые — зеленого.

Также в зарубежных банках требуют, чтобы доллары были в идеальном состоянии.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что объявлений об отзыве старых долларов из оборота не делали ни минфин США, ни Федеральная резервная система. Он также назвал данный вопрос больной темой, пишут "Известия".

«Мы стали об этом туристов предупреждать, потому что, на мой взгляд, проблема обостряется. Непонятно, как и когда она может разрешиться», — заявил он.