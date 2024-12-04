россияне сократили до исторического минимума объем наличных сбережений

139

На текущий момент россияне хранят в наличной форме примерно 15,9 трлн руб. и около 94 млрд валюты в долларовом эквиваленте. При этом общий портфель сбережений розничных клиентов в банках превысит в этом году 56 трлн руб. Такой прогноз дал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».

По словам Горшкова, на структуру накоплений повлиял беспрецедентный уровень ставок. По оценке ВТБ, доля наличности в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15% - это исторический минимум за последние шесть лет. До конца года показатель может снизиться еще на пару процентных пунктов – еще около 350 млрд наличных рублей перейдут на счета банков.

«Россияне смогут не только защитить их от инфляции, но и получить рекордный процентный доход», – считает Горшков.

В 2023 г. портфель в наличной форме уменьшился всего на $500 млн, в 2024 г. ожидается снижение сразу на $3,2–3,5 млрд.

Форум «Россия зовет!» проходит 4–5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема «Будущее капитала и капитал будущего», пишут Ведомости.