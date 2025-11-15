Я нашел ошибку
В Самаре утром в субботу на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области
В областном центре на улице Алма-Атинской перекрыли движение до конца 2025 года
15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью
Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары
В СОУНБ пройдет открытая встреча со специалистами "Металлист-Самара"
Молодой самарец обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 5 000 рублей
Временные ограничения сняты в аэропортах Самары и Саратова
Россияне начали скупать валюту из-за снижения ставок по вкладам

15 ноября 2025 10:45
179
Президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков рассказал, что рекордный объем покупки валюты россиянами связан со снижением банковских ставок по вкладам, пишет Смотрим.

По данным Банка России, в октябре россияне купили максимальный за 1,5 года объем валюты. Кулаков подчеркнул, что данные одного месяца – не повод говорить об изменении тренда на валютном рынке, поскольку Центробанк учитывает покупки валюты и импортерами, и физлицами.

Так, первые делают это для оплаты уже действующих контрактов, а гражданам валюта нужна для заграничных поездок, оплаты учебы детей и отчасти для пополнения депозитов.

"В связи со снижением ставок по рублевым вкладам домохозяйства стали активнее переводить свои активы в традиционную "тихую гавань" – валюту", – отметил Кулаков агентству "Прайм".

По его словам, курс рубля к доллару остается стабильным, что отражает устойчивость финансовой системы.

Ранее Банк России заявил, что укрепление российской валюты с начала 2025 года уже отразилось на ценах. Регулятор отметил, что компании закладывают в свои бизнес-планы более слабый курс, чем его текущие уровни. В связи с этим динамика курса не должна создавать существенных рисков для инфляции в ближайшие месяцы, если российская экономика не столкнется со значимыми внешними шоками.

В центре внимания
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
679
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
648
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
684
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
674
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
820
