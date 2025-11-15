россияне начали скупать валюту из-за снижения ставок по вкладам

179

Президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков рассказал, что рекордный объем покупки валюты россиянами связан со снижением банковских ставок по вкладам, пишет Смотрим.

По данным Банка России, в октябре россияне купили максимальный за 1,5 года объем валюты. Кулаков подчеркнул, что данные одного месяца – не повод говорить об изменении тренда на валютном рынке, поскольку Центробанк учитывает покупки валюты и импортерами, и физлицами.

Так, первые делают это для оплаты уже действующих контрактов, а гражданам валюта нужна для заграничных поездок, оплаты учебы детей и отчасти для пополнения депозитов.

"В связи со снижением ставок по рублевым вкладам домохозяйства стали активнее переводить свои активы в традиционную "тихую гавань" – валюту", – отметил Кулаков агентству "Прайм".

По его словам, курс рубля к доллару остается стабильным, что отражает устойчивость финансовой системы.

Ранее Банк России заявил, что укрепление российской валюты с начала 2025 года уже отразилось на ценах. Регулятор отметил, что компании закладывают в свои бизнес-планы более слабый курс, чем его текущие уровни. В связи с этим динамика курса не должна создавать существенных рисков для инфляции в ближайшие месяцы, если российская экономика не столкнется со значимыми внешними шоками.