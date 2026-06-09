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Россиянам ограничили количество банковских карт до двадцати

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Россиянам ограничили количество банковских карт до двадцати

Россиянам ограничили разрешенное количество банковских карт. Один человек может иметь не более двадцати. Соответствующий законопроект сегодня приняла Госдума. Также документ дает банкам право задерживать подозрительные переводы на шесть часов.

«Одному физическому лицу в совокупности во всех банках может быть предоставлено не более двадцати платежных карт», — говорится в принятом ГД законе. Исключения могут быть установлены решением совета директоров Банка России.

Также из законопроекта следует, что после подтверждения клиентом перевода банк вправе не исполнять его в течение шести часов. Банк сделает это, если посчитает операцию подозрительной или при выявлении вредоносного ПО на устройстве. Если кредитная организация нарушит это требование, она обязана возместить клиенту ущерб. При этом если банк соблюдал все правила, а клиент сам перевел деньги мошенникам, компенсация не предусмотрена.

В Госдуме пояснили, что ограничение вводится для борьбы с так называемыми дропперскими счетами, которые мошенники используют для обналичивания украденных денег. Для контроля за ограничениями создадут единую систему учета платежных карт, оператором которой станет НСПК. Если у клиента по всем картам накопилось уже двадцать штук, банк просто не сможет выпустить новую, пишет Ура.ру. 

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