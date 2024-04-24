Россиян предупредили, чем опасны “карманные” банки маркетплейсов

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Платить с виртуальных карт, которыми в последнее время обзавелись популярные маркетплейсы, удобно и выгодно. Но такие карты несут в себе риски, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

По ее словам, основная опасность для пользователей виртуальных карт маркетплейсов остается той же, что и для пользователей прочих дебетовых карт.

“Поскольку они используются для покупок в интернете, хранение на них огромных сумм сопряжено с существенным риском мошеннических действий. От имени этих банков могут рассылать информацию доверчивым гражданам с предложением поучаствовать в фейковых опросах или проставить лайки отдельным товарам”, — предупреждает Белянчикова.

Пользователей могут завлечь в еще более сложные схемы, где непременно потребуется предоставить личные данные, в том числе, сведения о банковских картах. Втянувшись в “игру”, жертва может лишиться всех накоплений, пишет РИА Новости.

Еще одна опасность — рассрочка, которую некоторые маркетплейсы предлагают клиентам. По сути, это обычный кредит, и нарушение графика платежей чревато штрафными санкциями. Кроме того, рассрочку предоставляют по высоким ставкам, а если вы их не видите, значит они “зашиты” в цену, заверила специалист.