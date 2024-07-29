Российским компаниям стали все чаще возвращать трансграничные платежи в юанях.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Бизнес сталкивается с возвратами почти в 80 процентах случаев, и ситуация усложняется день ото дня. Китайские партнеры становятся требовательнее и запрашивают от российской стороны все больше документов. Ситуация стала осложняться после выхода указа президента США о вторичных санкциях в декабре 2023-го, а обострилась она после июньского пакета санкций. В результате отправленные деньги могут на несколько недель зависнуть, а потом их отменят без объяснения причин, а плательщик потеряет средства на комиссиях и курсовой разнице.

«Деньги просто зависают на корреспондентских счетах на 30–40 дней и возвращаются назад. Иногда товар уже в России и китайский поставщик не может получить свои деньги на протяжении пяти-шести месяцев. Но ввиду доверительных отношений с клиентом продолжает поставлять товар на условиях так называемой постоплаты», — пояснил управляющий партнер консалтинговой компании «Сапожников и партнеры» Алексей Сапожников.

Чтобы решить проблему платежей, компаниям приходится открывать счета в пяти-шести банках. Кому-то приходится пользоваться услугами платежных агентов либо «торговых домов», которые также отслеживают передвижение товаров. По словам основателя Sagrada Legal Олега Ушакова, все это удорожает сделки — комиссия за подобные услуги может составлять от трех-пяти до восьми-десяти процентов. При этом, чтобы сделка не попадала под вторичные санкции, может потребоваться везти товар из КНР сначала в нейтральную юрисдикцию, а потом уже в Россию.

Еще одним вариантом ухода от рисков может стать использование цифровых активов и криптовалют. Однако использовать ЦФА может быть затруднительно, так как потребует регистрации иностранных контрагентов на российских площадках, что усиливает риск вторичных санкций, пишет Лента.