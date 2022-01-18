Российский рынок акций показал сильнейшее падение с начала пандемии в 2020 году

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Российский рынок акций продемонстрировал сильнейшее падение с начала пандемии в 2020 году, следует из динамики торгов, передает РИА Новости.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 6,5 процента — до 3328,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 7,29 процента, до 1367,45 пункта.

Это самое низкое значение с 12 марта 2020 года, когда во время панического обвала мировых рынков из-за пандемии коронавируса индекс Мосбиржи опустился на 8,28 процента, РТС — на 11,03 процента — показатель, близкий к антирекорду за много лет.

Во время дневных торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 7,4 процента — до 3297,12 пункта, обновив минимум с 1 февраля 2021 года, а долларовый РТС — на 8,1 процента, до 1355,45 пункта – минимума с 23 декабря 2020 года.