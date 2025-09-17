Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Дорожные службы Самары ведут строительство полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную, ее длина составит 20 метров.
В Самаре приступили к реализации комплекса мероприятий по улучшению транспортного сообщения в Куйбышевском районе
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.
 25-го сентября в Самарской филармонии выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
Автотранспортное средство со смазочными материалами остановила мобильная группа на выезде в Республику Казахстан.
Самарские таможенники передали военным смазочные масла на сумму около 400 тыс. рублей
Министерство промышленности и торговли Самарской области организовало бизнес-миссию в новые территории России и Крым.
Наш регион укрепляет экономические связи с новыми территориями и Крымом
Сегодня «РКС-Самара» предоставили активным жителям города и представителям власти уникальную возможность увидеть историческую систему, которая до сих пор исправно работает.
17 сентября – день рождения самарской канализации
Андрис Марисович рассказал о своем детстве, об учебе в хореографическом училище, о годах работы в Большом и Мариинском театрах, о победах на международных конкурсах, о своих любимых партиях, о педагогах и конечно поделился секретами своего успеха.
В Самарском хореографическом училище состоялась встреча студентов с народным артистом России Андрисом Лиепа
В 2025 году тема дня: "Безопасная помощь каждому новорожденному и каждому ребенку".
Андрей Орлов рассказал о медицинском сопровождении юных жителей региона с самого рождения
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам

17 сентября 2025 17:02
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам

17 сентября 2025 17:02

Большинство российских банков снижают ставки по накопительным счетам, при этом некоторые игроки пока оставили условия по таким продуктам без изменений, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.

Ранее Сбербанк сообщил, что с 19 сентября снижает ставки по накопительным счетам, максимальная по обычному накопительному счету теперь будет составлять 13,5%.

Руководитель сберегательных продуктов банка "Дом РФ" Наталья Мульганова сообщила, что по накопительному счету "Ультра", привязанному к ключевой ставке, ставки автоматически скорректировались после соответствующего решения ЦБ - 15% при ежедневном остатке на счете до 6 миллионов рублей, 15,9% при остатке от 6 до 500 миллионов рублей.

В Т-Банке также пересмотрели ставку по накопительному счету, теперь базовая составляет 9%.

Согласно данным маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА Новости, Газпромбанк с 17 сентября в массовом сегменте также снижает ставки по накопительным счетам в рублях.

Так, приветственная ставка на "Накопительный счет" будет понижена на 0,5 процентного пункта - до 16,5% (действует первые два месяца), на "Ежедневный процент" будет понижена базовая ставка на 1 процентный пункт - до 9%, а максимальная ставка будет понижена на 0,5 процентного пункта - до 15,5%.

"Максимальная ставка по накопительному счету в ВТБ – 16% годовых как на минимальный, так и на ежедневный остаток. Банк сохраняет текущий уровень доходности после решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки", - отметили в пресс-службе.

В ПСБ рассказали, что, исходя из ожиданий по снижению ставки ЦБ, заблаговременно скорректировали условия по накопительным счетам в начале сентября. "В настоящее время максимальная ставка по накопительному счету составляет 17% годовых, базовая ставка - 5%. Также в ПСБ действует накопительный счет "Народный" с приветственной ставкой 25% годовых для новых клиентов… В настоящее время мы оцениваем целесообразность дальнейшей коррекции ставок", - сообщили там.

В "Почта банке" отметили, что в ближайшее время не планируют менять ставки по накопительным счетам. Ставки по накопительным счетам корректировались в начале августа. "Сейчас максимальная доходность достигает 17% годовых и действует для новых клиентов в первый месяц после открытия счета… На решение по изменению условий влияют снижение "ключа" и конъюнктура рынка", - сообщили в пресс-службе.

В "Ренессанс банке" заявили, что стараются не часто корректировать ставки по таким видам сберегательных продуктов, несмотря на то, что условиями накопительных счетов предусмотрена возможность изменения ставок в любой момент. "Текущий уровень ставок на сегодня соответствует нашим ожиданиям, поэтому в ближайшее время мы не планируем вносить какие-либо изменения", - сообщил начальник управления депозитных продуктов банка Ашот Симонян.

Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.

