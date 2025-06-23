Росфинмониторинг с 1 июня может замораживать подозрительные переводы

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Блокировка может длиться от 10 до 30 дней, рассказала аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Банк обязан сообщить об этом в день применения, пишет «Газета.Ru».



При каких случаях может грозить заморозка:



При крупных переводах без документов;

При частом поступлении мелких сумм от незнакомцев;

При нестандартных схемах переводов.



Чтобы избежать блокировки, нужно:



Указывать назначение перевода;

Не принимать деньги от незнакомцев;

Избегать резких активных переводов;

Не участвовать в сомнительных схемах.





Фото: pxhere.com