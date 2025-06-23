Росфинмониторинг с 1 июня может замораживать подозрительные переводы

Блокировка может длиться от 10 до 30 дней, рассказала аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Банк обязан сообщить об этом в день применения, пишет «Газета.Ru».
При каких случаях может грозить заморозка:
При крупных переводах без документов;
При частом поступлении мелких сумм от незнакомцев;
При нестандартных схемах переводов.
Чтобы избежать блокировки, нужно:
Указывать назначение перевода;
Не принимать деньги от незнакомцев;
Избегать резких активных переводов;
Не участвовать в сомнительных схемах.
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