Райффайзенбанк захотели исключить из списка системно значимых

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Уже к осени в России может значительно сократиться перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Об этом со ссылкой на близкий к Центробанку (ЦБ) источник пишут «Ведомости».

Так, по данным собеседника издания, регулятор захотел исключить из реестра Райффайзенбанк, который сокращает свое присутствие в России. Покинуть перечень системно значимых банков может и Росбанк, находящийся в процессе интеграции с Т-банком, добавил источник в крупной кредитной организации.

Исключение российской «дочки» австрийской группы RBI из списка СЗКО называют логичным шагом для Банка России, однако в ближайшее время выбор регулятора может пасть на другую организацию, считают участники отрасли. Так, еще одним кандидатом на выбывание из перечня называют «ФК Открытие» — этот банк окончательно поглотит ВТБ.