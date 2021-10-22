Правительство объявило о расширении программы льготной ипотеки

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Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о расширении программы льготной ипотеки, которая теперь коснется и частных домов, передает ТАСС.

"По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров в пятницу.

Он добавил, что "льготная ипотека была продлена еще на один год - до 1 июля 2022 года". "Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства, ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме", - отметил председатель правительства.

"Теперь молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жилье на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке", - уточнил глава кабинета министров. На его взгляд, "это важное изменение для жителей малонаселенных территорий, где попросту не ведется нового строительства".

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