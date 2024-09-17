Под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тыс.

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Из-за повышения ставки ЦБ с 18% до 19% под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тыс. рублей, выяснили «Известия».

Заплатить сбор должны будут те, у кого в банке совокупно лежит не менее 1 млн рублей, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Учитывая, что средний размер депозитов россиян на 1 июля 2024 года составил лишь 338 тыс. рублей, число плательщиков будет небольшим, отметил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Это около 1,5–2 млн граждан, оценил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин.

В бюджете за три года заложены поступления в размере 312 млрд рублей от налога на проценты по вкладам (в 2024-м — 101 млрд, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей).

В РФ растут как число желающих открыть депозит, так и суммы на них, поэтому оценки в 104 млрд рублей дохода в казну не кажутся фантастическими, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По данным Агентства по страхованию вкладов, общий объем депозитов россиян составляет 67,9 трлн рублей — за полгода они приросли на 13%.