Почта-банк прекращает прием заявок на ипотеку

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Почта-банк принял решение о закрытии ипотечного направления, запущенного год назад. С сентября банк прекращает прием новых заявок на ипотеку, обязуясь выдать кредиты по уже одобренным заявкам.

«По уже одобренным заявкам кредиты будут выданы до конца августа. Прием новых прекращается», — пишет «Коммерсант», отмечая, что 9 августа банк официально уведомил своих партнеров о завершении ипотечного кредитования.

Издание также уточняет, что ипотечное направление в Почта-банке было запущено летом 2023 года с льготными программами на строительство индивидуального жилья. В апреле 2024 года банк расширил свои услуги на вторичное жилье.