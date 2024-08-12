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Почта-банк прекращает прием заявок на ипотеку

12 августа 2024 09:29
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Почта-банк прекращает прием заявок на ипотеку

Почта-банк принял решение о закрытии ипотечного направления, запущенного год назад. С сентября банк прекращает прием новых заявок на ипотеку, обязуясь выдать кредиты по уже одобренным заявкам.

«По уже одобренным заявкам кредиты будут выданы до конца августа. Прием новых прекращается», — пишет «Коммерсант», отмечая, что 9 августа банк официально уведомил своих партнеров о завершении ипотечного кредитования.

Издание также уточняет, что ипотечное направление в Почта-банке было запущено летом 2023 года с льготными программами на строительство индивидуального жилья. В апреле 2024 года банк расширил свои услуги на вторичное жилье.

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