Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ открылся в Самаре

184

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, представила Правительству Самарской области проект развития компании в регионе. Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ заработал в Самаре на ул. Партизанская, д.80А.

В планах компании – открытие еще четырех хабов в Самаре и четырех – в других городах области, что обеспечит доступ к широкому ассортименту лекарств и товаров для здоровья всем жителям региона.

В аптеке-хабе в Самаре представлено более 12 000 лекарств и товаров для здоровья с перспективой расширения до 18 000 наименований. Помимо лекарств и витаминов, покупатели могут приобрести товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать в СБЕР ЕАПТЕКЕ или одной из партнерских аптек.

Церемония торжественного запуска состоялась 28 мая на территории Общественного центра Сбера. В мероприятии приняли участие Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области; заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец; Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк; Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка. Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА рассказал гостям о преимуществах сервиса, особенностях работы хаба и перспективах развития компании в Самарской области.

В течение нескольких лет количество хабов в Самаре будет увеличено до пяти, еще четыре откроются в других городах Самарской области. Заказы также можно будет забрать в партнерских аптеках. За счет сотрудничества с региональными и федеральными сетями СБЕР ЕАПТЕКА намерена увеличить количество пунктов выдачи заказов до 400.

Открытие СБЕР ЕАПТЕКИ в Самаре – часть стратегии развития компании в регионах. В 2021 году заработали первые аптечные хабы в Петрозаводске, Йошкар-Оле, Пскове, Кемерове, Саранске, Волгограде, Белгороде, Иванове, Ярославле, Ульяновске, Ставрополе, в 2020 году – Казани.

Работу в Самарской области СБЕР ЕАПТЕКА начала с благотворительной акции. Компания передала лекарства и медицинские товары в пользу подопечных благотворительного фонда «ЕВИТА».

Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области:

«СБЕР ЕАПТЕКА – это шаг вперед по доступности лекарств для всех жителей Самарской области. Ожидаем открытия ещё нескольких хабов на территории региона. Запланировано открытие в Тольятти, на правобережье – Сызрань и на других территориях Самарской области. Совершенно точно, для людей это облегчит и ускорит получение необходимых лекарственных препаратов».

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер — ведущая технологическая компания России. Мы постоянно развиваем свои сервисы и предлагаем более чем 100 миллионам частных и примерно трём миллионам активных корпоративных клиентов востребованные услуги. Наши разработки и цифровые технологии используются во многих отраслях, в том числе и здравоохранении. Так, в период пандемии Сбер предоставил клиникам России цифровые сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ) — диагностику признаков COVID-19 по КТ, — а круглосуточная горячая линия обеспечила консультациями полмиллиона россиян.

Многие цифровые технологии Сбера уже применяются в Самарской области, а с сегодняшнего дня жители смогут оценить и наш новый сервис для заказа лекарств. СБЕР ЕАПТЕКА переводит лекарственное обеспечение области на новый уровень, значительно увеличивает ассортимент и доступность лекарств в регионе. Теперь каждый житель сможет приобрести необходимые и качественные лекарственные средства в самые короткие сроки и при первой необходимости».

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:

«Мы видим свою задачу в том, чтобы способствовать развитию здравоохранения и цифровой медицины в стране и благодарны Правительству Самарской области за поддержку. Начав с открытия хаба в Самаре, мы будем активно расширять свое присутствие в регионе, чтобы возможность приобретать редкие и дефицитные лекарства и заказывать товары для здоровья с доставкой на дом появилась у всех жителей Самарской области».

Площадь хаба 630 кв. м, из них 74 кв. м занимает аптека, остальное пространство отведено под хранение товаров. Хаб рассчитан на обработку 1000 заказов в день. В хабе двадцать два сотрудника: региональный представитель, заведующая, два фармацевта, восемь комплектовщиков и десять курьеров. Заказы курьеры доставляют на автомобилях.

Фото из открытых источников