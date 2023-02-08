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Определена комфортная для россиян ставка по ипотеке

8 февраля 2023 12:47
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Определена комфортная для россиян ставка по ипотеке

Комфортной для россиян ставку по ипотеке назвали ту, которая не превышает четыре процента годовых. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталия Богомолова.

Эксперт определила, что вопрос об идеальной ставке по ипотеке считается сложным. Для потребителей показатель не должен быть выше четырех процентов. «Однако с точки зрения экономики, без учета субсидирования, банки не могут размещать ресурсы по ставке выше, чем привлекают, иначе уровень их маржи будет находиться в отрицательной зоне», — заявила Богомолова.

При этом специалист подчеркнула, что в ближайшем будущем в стране не будет предпосылок для снижения ставки до четырех процентов. Похожее мнение высказали и другие эксперты.

«Ключевая ставка, устанавливаемая Банком России, регулируемая в зависимости от инфляционных ожиданий, состояния экономики и других факторов является по-прежнему ориентиром для определения оптимального уровня ипотечных ставок в экономике», — заключила Богомолова.

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